شكرا لقرائتكم لحظات رصد وضبط مخالفات مرورية في الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو نشره المرور السعودي عبر موقع تويتر، جانبًا من جهود المرور السري بالمنطقة الشرقية لرصد وضبط المخالفات المرورية.

تفاصيل المخالفات

وبين مقطع الفيديو، بعض رجال المرور خلال مباشرتهم عملهم على أحد طرق المملكة، فور تلقيهم بلاغًا عبر اللاسلكي، حيث كانت إحدى المخالفات التي تم رصدها عدم المحافظة على اللوحة.

كما تم رصد مخالفة أخرى وهي استخدام الهاتف أثناء القيادة، بالإضافة إلى تظليل المركبة بدرجة تحجب الرؤية.

جهد متواصل

وأوضح مقطع الفيديو، رصد مخالفات أخرى تمثلت في المراوغة بين المركبات، والقيادة على أكتاف الطريق، فضلًا عن عدم استخدام الأنوار أثناء السير ليلًا، والتعديل على هيكل المركبة بفلتر رياضي.

كما تم رصد مخالفات أخرى تمثلت في تظليل المركبة بدرجة تحجب الرؤية، وقيادة المركبة بدون لوحة أمامية، فضلًا عن تعديل على هيكل المركبة من خلال فلتر وأصوات مزعجة.