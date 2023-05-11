شكرا لقرائتكم سفارة السعودية بمصر تدشن التأشيرة الإلكترونية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت سفارة المملكة بمصر، تدشين التأشيرة الإلكترونية اليوم، ذلك تنفيذًا لمبادرة وزارة الخارجية، بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).

الخدمات القنصلية

يأتي ذلك في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات (العمل، الإقامة، الزيارة).

قد يهمّك أيضاً

7 دول

وتم تفعيل هذا الإجراء كمرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة في الدول التالية: (الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، جمهورية بنجلاديش الشعبية، جمهورية الهند، جمهورية إندونيسيا، جمهورية الفلبين).