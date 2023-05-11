محافظ الأحساء يزور المعهد الوطني للتدريب الصناعي NITI

زار محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، المعهد الوطني للتدريب الصناعي NITI بمحافظة الأحساء بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد

واطلع الأمير خلال الجولة على الإمكانات التدريبية المتوفرة بالمعهد في المجال الصناعي , كما زار عدة فصول وورش تدريبية والتقى بمجموعة من المتدربين والمتدربات ، مطلعاً على نماذج من أعمالهم ، وعلى دور المعهد في تحقيق أهداف رؤية 2030 لتأهيل الشباب السعودي على أحدث التقنيات والمساعدة في توطين الصناعة.

فيما أكد مدير عام المعهد الأستاذ وليد بن خالد الخضير على الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع الخاص والشركات الرئيسية الرائدة في مجال صناعة النفط والغاز، والشركات الأخرى في دعم هذا القطاع المهم، قطاع التدريب غير الربحي في المساندة في خلق الفرص الوظيفية وتوطين الصناعة.