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القبض على 4 مقيمين لترويجهم الإمفيتامين والحشيش

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قبضـت دوريات الأمن بمنطقـة القصيـم علـى (4) مقيمين، وهم مقيمان من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسيتين المصرية واليمنية، لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهم هواتف متنقلة ومبلغ مالي، وجـرى إيقافهم واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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