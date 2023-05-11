إحباط تهريب 460 ألف حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية "قطع غيار"

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (461,164) حبة، عُثِر عليها

مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبارة عن "قطع غيار" محمولة على إحدى الشاحنات، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليهاعبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة ضمن الإرسالية في تجاويف قطع الغيار.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطاتداخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 4 أشخاص.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايتهمن هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.