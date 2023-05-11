القبض على مقيم و 3 مواطنين لترويجهم المخدرات

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية بمنطقة نجران، لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، كما ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.