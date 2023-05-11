شكرا لقرائتكم حساب المواطن: تغيير الحالة الاجتماعية يؤثر على استحقاق الدعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن تغيير الحالة الاجتماعية، يستوجب تحديث البيانات ليتم بعد ذلك دراسة الأهلية وبيان مدى تأثر أو استحقاق الدعم للمستفيد.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365، في رده على استفسار أحد المستفيدين حول ما إذا كان التغيير في الحالة الاجتماعية لأحد أفراد الأسرة كالزواج مثلاً يؤثر على أهليه الدعم، ليُجيب “حساب متابعات الخليج 365” بأنه سيتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتساب التابع، وفي حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمل المستفيد الدعم.

قد يهمّك أيضاً

تفاصيل دعم شهر مايو

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، إيداع 3.6 مليار ريال في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم لشهر مايو.

وأكد البرنامج أن 75 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم، حيث بلغ عددهم 11.1 مليون مستفيد وتابع.

وكان البرنامج قد أعلن أن عملية إيداع الدفعة الـ 66 من الدعم المخصص للمستفيدين لشهر مايو سوف تستمر حتى مساء اليوم .

وأشار إلى أن التسجيل في البرنامج متاح من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي واتباع خطوات التسجيل وانتظار نتائج دراسة الأهلية للحصول على الدعم.

شروط الأهلية والاستحقاق

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.