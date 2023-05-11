شكرا لقرائتكم موبايلي تحقق 465 مليون ريال أرباحاً في الربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها إلى 465 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 46%، مقارنة بـ 319 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.

أرباح شركة موبايلي

وأوضحت الشركة، في بيان لها في “تداول”، أن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى مواصلتها رفع إيراداتها في الربع الأول من العام المالي 2023م، حيث بلغت نحو 4 مليارات ريال بالمقارنة مع 3.8 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 6.3%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو مبيعات قطاعات الأعمال والأفراد إضافة إلى نمو قاعدة العملاء.

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حقوق المساهمين

وأضافت الشركة، أن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت نحو 16.8 مليار ريال مقابل نحو 15.6 مليار ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

وأشارت إلى ارتفاع التدفقات النقدية الحرة (الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة) للربع الأول من العام المالي 2023م لتصل إلى نحو 1.3 مليار ريال بالمقارنة مع نحو 1.2 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق بنمو قدره 9.0%.