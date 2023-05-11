شكرا لقرائتكم أرامكو : لا صحة لإيقاف خطط الهيدروجين الأزرق.. ادعاءات غير دقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نفت شركة أرامكو السعودية، ما تداولته تقارير إعلامية، تزعم أن أرامكو كانت تعمل على إيقاف خططها للهيدروجين الأزرق مؤقتاً، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير دقيقة.

إنتاج الأمونيا الزرقاء

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن هدفها لإنتاج ما يصل إلى 11 مليون طن من الأمونيا الزرقاء “التي تعد ناقلا للهيدروجين الأزرق” بحلول 2030، قائماً دون تغيير.

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الهيدروجين الأزرق

وأكدت شركة أرامكو، أنها تواصل العمل مع العملاء المحتملين والأطراف المعنية الأخرى في جميع أنحاء العالم، وتحقق تقدما حقيقيا عبر سلسلة قيمة الهيدروجين الأزرق، ويشمل ذلك الحصول مع “سابك” على أول شهادة مستقلة في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء والهيدروجين الأزرق، بالإضافة إلى تسليم 3 شحنات من الأمونيا الزرقاء للعملاء في آسيا.