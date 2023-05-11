سفارة المملكة في المالديف تحدد اشتراطات الدخول للسياحة

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت سفارة المملكة، في المالديف اشتراطات دخول المواطنين السعوديين جمهورية المالديف بغرض السياحة.

وأوضحت السفارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الاشتراطات تشمل ما يلي:

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اشتراطات مهمة

1- تعبئة الإقرار الصحي في الموقع الإلكتروني من هنا، خلال 96 ساعة قبل الوصول إلى جمهورية المالديف والمغادرة منها.

2- إظهار حجز السكن لفترة الإقامة في جمهورية المالديف، مع تذكرة السفر للعودة.

3- التأكّد من الاحتفاظ بنسخة من بيانات جرعات التطعيم من خلال التطبيقات المعتمدة لدى المملكة.

وأكدت السفارة، أهمية أن يقتني متابعات الخليج 365 منتج تأمين سفر لتوفير الرعاية الصحية والتغطية الطبية اللازمة (حال الحاجة)، ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة بوابة مجلس الضمان الصحي من هنا.