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سفارة السعودية بالكويت: اعتماد البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت سفارة المملكة في الكويت، عن اعتماد دولة الكويت تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية ابتداءً من غد الجمعة.

وقالت سفارة المملكة عبر حسابها بموقع “تويتر” “تود السفارة إحاطة المواطنين بأنه ابتداءً من الجمعة ستقوم دولة الكويت الشقيقة باعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعلى ذلك جرى التنويه”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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