شكرا لقرائتكم عودة نظام الفصلين الدراسيين بجامعة الملك عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نفت جامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الخميس، الأنباء المتداولة بشأن عودة نظام الفصلين في الجامعة، بدلًا من نظام الفصول الدراسية الثلاثة.

وكانت جامعة الملك عبدالعزيز قالت في وقت سابق، إن الطالب يسجل في نظام الفصول الدراسية الثلاثة مقررات دراسية أقل، من أجل التركيز بشكل أفضل على المقررات التي يدرسها خلال الفصل الدراسي.

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وتم العمل بنظام الفصول الثلاثة وفقًا لما أعلنت وزارة التعليم حينها، حيث يتكون كل فصل دراسي من 13 أسبوعًا، ويتضمن 12 إجازة أثناء العام الدراسي، وفي كل فصل دراسي هناك إجازات نهاية أسبوع مطولة Long weekend، كذلك إجازة بين كل فصل وآخر.