الإحصاء تنفذ مسح إحصاءات الأعمال الهيكلية

بدأت الهيئة العامة للإحصاء تنفيذ مسح إحصاءات الأعمال الهيكلية بهدف توفير إحصاءات حول المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية و التعرف على هيكلة قطاع الأعمال بالمملكة. ولمزيد من المعلومات من خلال الرابط



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