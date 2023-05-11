ونصت التحسينات الجديدة لمنتج دعم ضيافة الأطفال "قرة" على عدم وجود حد أعلى للأطفال لاستفادة الموظفة من الدعم وذلك خلافاً للآلية السابقة التي تقتضي بحد أقصى طفلين للاستفادة من المنتج.
وتأتي التحسينات وجوانب التطوير على منتج "قرة" انعكاساً لإعادة تصميم البرامج وفق إستراتيجية الصندوق الجديدة؛ بالإضافة لعقد عدد من ورش العمل مع عدة قطاعات في سوق العمل والغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة والاستماع لملاحظات ومقترحات المستفيدات من المنتج وأصحاب الأعمال. ويسعى الصندوق من وراء إجراء التحسينات والتعديلات على منتجاته كافة دون استثناء؛ إيماناً منه بأهمية تنمية رأس المال البشري من خلال تحقيق الاستفادة من منتجاته بين أوساط أبناء وبنات دوت الخليج ورفع نسب مشاركتهم في سوق العمل وتحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين النوعي، تماشياً مع مستهدفات رؤية دوت الخليج الطموحة. يشار إلى أنه تم إعادة تصميم برامج صندوق تنمية الموارد لينبثق منها ثمانية برامج رئيسية منها برنامج التمكين الذي يهدف الي توفير الدعم اللازم للعاملين في القطاع الخاص لضمان استقرارهم وظيفياً وتحقيق الاستدامة. ويمكن التسجيل في منتج دعم ضيافة الأطفال "قرة" من خلال الرابط
كانت هذه تفاصيل خبر رفع قيمة الدعم لبرنامج "قرة" للإسهام في استقرار الموظفات بالقطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.