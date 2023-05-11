رفع قيمة الدعم لبرنامج "قرة" للإسهام في استقرار الموظفات بالقطاع الخاص

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تحسينات جديدة على منتج دعم ضيافة الأطفال "قرة" من خلال تطوير الآلية الخاصة بالمنتج؛ لتعظيم استفادة العاملات السعوديات وتحفيزهن ورفع نسب مشاركتهن في سوق العمل ودعم استقرارهن الوظيفي والأسري. وتضمنت التحسينات الجديدة تغطية 50% من التكلفة الشهرية لمركز ضيافة الأطفال على أن لا يتجاوز مبلغ الدعم 1600 ريال لكل طفل من أطفال الموظفة؛ وذلك خلافاً لما كان سابقاً حيث كان الصندوق يسهم بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافة الأطفال بحد أقصى طفلين في السنة الأولى من الدعم؛ في حين أصبحت مدة الدعم مفتوحة في التحسينات الجديدة وغير محددة بعدد سنوات وتقاس بعمر الطفل من 0-6 سنوات على عكس ما كان سابقاً حيث كانت مدة الدعم أربعة أعوام.

ونصت التحسينات الجديدة لمنتج دعم ضيافة الأطفال "قرة" على عدم وجود حد أعلى للأطفال لاستفادة الموظفة من الدعم وذلك خلافاً للآلية السابقة التي تقتضي بحد أقصى طفلين للاستفادة من المنتج.

وتأتي التحسينات وجوانب التطوير على منتج "قرة" انعكاساً لإعادة تصميم البرامج وفق إستراتيجية الصندوق الجديدة؛ بالإضافة لعقد عدد من ورش العمل مع عدة قطاعات في سوق العمل والغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة والاستماع لملاحظات ومقترحات المستفيدات من المنتج وأصحاب الأعمال. ويسعى الصندوق من وراء إجراء التحسينات والتعديلات على منتجاته كافة دون استثناء؛ إيماناً منه بأهمية تنمية رأس المال البشري من خلال تحقيق الاستفادة من منتجاته بين أوساط أبناء وبنات دوت الخليج ورفع نسب مشاركتهم في سوق العمل وتحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين النوعي، تماشياً مع مستهدفات رؤية دوت الخليج الطموحة. يشار إلى أنه تم إعادة تصميم برامج صندوق تنمية الموارد لينبثق منها ثمانية برامج رئيسية منها برنامج التمكين الذي يهدف الي توفير الدعم اللازم للعاملين في القطاع الخاص لضمان استقرارهم وظيفياً وتحقيق الاستدامة. ويمكن التسجيل في منتج دعم ضيافة الأطفال "قرة" من خلال الرابط