جامعة الملك عبدالعزيز تنفي إلغاء العمل بنظام الفصول الدراسية الثلاثة

نفت جامعة الملك عبدالعزيز، صحة الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص إلغاء العمل بنظام الفصول الدراسية الثلاثة. وقال الحساب الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز عبر موقع «تويتر»: «لاصحة لما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء العمل بنظام الفصول الدراسية الثلاثة».



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