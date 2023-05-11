إنقاذ معتمر هولندي في مستشفى أجياد

نجح الفريق الطبي في مستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي في إنقاذ حياة معتمر يبلغ من العمر 19 عاما من الجنسية الهولندية يعاني من صعوبة شديدة في التنفس، وتم التعامل مع الحالة على الفور وتلقينها الإسعافات الأولية الطارئة بكل دقة وسرعة.

واتضح بعد التشخيص والفحوصات اللازمة وجود أزمة تنفسية حادة، وتم وضع الحالة على جهاز التنفس الصناعي وإدخال المريض لقسم العناية المركزة بالمستشفى لتلقي الرعاية الكاملة، حتى استقرت حالة المريض بعد ثلاثة أيام، وبعد التأكد التام من استقرار الحالة التنفسية للمريض تم رفع جهاز التنفس الصناعي وتسجيل خروج للمريض وذلك بعد عودة العلامات الحيوية بشكل طبيعي.

وأكد تجمع مكة المكرمة الصحي بالجاهزية التامة واستعداد جميع مرافق المستشفى المختلفة، حيث أن مستشفى أجياد للطوارئ يعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وطاقمها الطبي وما يمتلكه المستشفى من كوادر بشرية مؤهلة تأهيلا عاليا لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة والجدير بالذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ تمكن خلال العام الماضي 2022 من تقديم خدمة طبية لـ 637 حالة دخول للعناية المركزة.