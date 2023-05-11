شكرا لقرائتكم 2710 ريالات سعر الخروف الواحد قبل موسم عيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، لحظة بيع عدد من الخراف في أحد أسواق المواشي، حيث بلغ سعر الرأس الواحدة 2710 ريالات، وذلك قبل موسم عيد الأضحى.

وظهر عدد من المواطنين مجتمعين في أحد أسواق المواشي من أجل الشراء، حيث قال البائع خلال الفيديو إن الأسعار تبدأ من 2710 ريالات.

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حركة شرائية

وتشهد أسواق المواشي بالمملكة في مثل هذه الأيام من كل عام حركة شرائية مكثفة، وذلك قبل موسم عيد الأضحى من أجل شراء ماشية بأسعار مناسبة وذلك قبل العيد الذي ترتفع فيه الأسعار.