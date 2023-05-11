شكرا لقرائتكم تكدس المركبات بمنفذ السالمي الحدودي مع الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، تكدسًا وازدحامًا كبيرًا للمركبات في منفذ السالمي الحدودي الرابط بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وذلك بعد الإعلان عن اعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين ابتداءً من غد الجمعة.

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، زحام المركبات التي اصطفت في طوابير بمنفذ السالمي الحدودي، من أجل دخولهم، وذلك قبل تطبيق البصمة العشرية لليد.

تطبيق البصمة العشرية

وكانت سفارة المملكة في الكويت، أعلنت في وقت سابق، عن اعتماد دولة الكويت تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية ابتداءً من غد الجمعة.

وقالت سفارة المملكة عبر حسابها بموقع “تويتر” “تود السفارة إحاطة المواطنين بأنه ابتداءً من الجمعة ستقوم دولة الكويت الشقيقة باعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعلى ذلك جرى التنويه”.