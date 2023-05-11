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مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة لمساعدة الشعب السوداني

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الرياض - محمد الوسيري - غادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة متوجهة إلى مطار بورتسودان الدولي تحمل على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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