شكرا لقرائتكم الداخلية: بالمرصاد لكل من يستهدف أمن السعودية وشبابها بالمخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو، جهود رجال وقوات وزارة الداخلية في الحرب على المخدرات، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد، لملاحقة كل مروجي السموم، والقضاء على شر تلك الآفة.

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية، استنفارًا أمنيًّا واسعًا بين القوات على جميع الأصعدة، لملاحقة عصابات المخدرات، والقبض عليهم قبل نشر سمومهم بين الشباب، والمجتمع السعودي.

جهود مستمرة

كما وثق مقطع الفيديو، ملايين الحبوب، والأقراص المخدرة التي تم ضبطها بحوزة مروجي المخدرات.

وعلقت وزارة الداخلية على مقطع الفيديو، مشددة على استمرار جهودها في مكافحة المخدرات، حيث قالت: بالمرصاد لكل من يستهدف أمن السعودية وشبابها بالمخدرات.

حملة بالمرصاد

وأطلقت الجهات الأمنية مؤخرًا حملة أمنية كبرى تحت عنوان بالمرصاد، لملاحقة ورصد وضبط كل مروجي ومهربي المخدرات في المملكة، بالتزامن مع حملات توعية واسعة لحث الجميع بالقيام بدورهم الإيجابي والإبلاغ عن مروجي المخدرات، لحماية أنفسهم، وحماية المجتمع ككل من خطر تلك الآفة.