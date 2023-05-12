شكرا لقرائتكم أجواء ساحرة في افتتاح فيا رياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو، لحظات افتتاح منطقة فيا رياض الترفيهية، أمس الخميس، وسط إقبال كبير من المواطنين، في ظل أجواء ساحرة ومميزة، وفعاليات متنوعة، إذ تضم 7 صالات سينما و26 براندًا عالميًّا و14 مطعمًا ومقهى فاخرًا.

أجواء مميزة

في سياق متصل، نشر المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، لقطات مصورة تبرز جمال وبهجة منطقة فيا رياض، عقب افتتاحها.

كما حرص مواطنون على مشاركة الافتتاح وتوثيق الأجواء والفعاليات ذات النمط الفاخر التي تزخر بها المنطقة.

تجربة متكاملة

وتشكل منطقة فيا رياض الترفيهية تجربة متكاملة بتصميم فريد على الطراز السلماني، يتناغم مع الهوية المحلية لمدينة الرياض، وتضم مجموعة من أرقى العلامات التجارية العالمية، وواحدًا من أشهر فنادق الخمس نجوم سانت ريجيس الرياض، والعديد من المطاعم والمقاهي العالمية التي تتواجد بالمملكة لأول مرة، مع سبع صالات سينما توفر تجارب سينمائية فريدة؛ حيث تتميز كل صالة بتصميم مختلف، إحداها صالة طويق التي تتميز بالتصميم النجدي.

وتشهد فيا رياض تشكيلة متنوعة من العروض المختلفة وأماكن الترفيه ذات النمط الفاخر التي تزخر بها المنطقة.