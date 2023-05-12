شكرا لقرائتكم مدني جدة يباشر حريقًا بسوق الصواريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، مباشرة حريق بسوق الصواريخ، منوهًا أن عمليات الإخماد لا تزال مستمرة.

عمليات الإخماد مستمرة

جاء ذلك في تغريد عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، حيث قال المدني: يباشر مدني جدة حريقًا بسوق الصواريخ، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة.

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إخماد حريق آخر

وفي وقت سابق، تمكنت فرق الدفاع المدني في النعيرية، من إخماد حريق في أعلاف.

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ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورة تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.