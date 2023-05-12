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مدني جدة يباشر حريقًا بسوق الصواريخ

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، مباشرة حريق بسوق الصواريخ، منوهًا أن عمليات الإخماد لا تزال مستمرة.

عمليات الإخماد مستمرة

جاء ذلك في تغريد عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، حيث قال المدني: يباشر مدني جدة حريقًا بسوق الصواريخ، وما زالت عمليات الإخماد مستمرة.

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إخماد حريق آخر

وفي وقت سابق، تمكنت فرق الدفاع المدني في النعيرية، من إخماد حريق في أعلاف.

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ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورة تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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