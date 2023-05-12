شكرا لقرائتكم لقطات فريدة بعدسة “المواطن” تجسد الفخامة والرفاهية بـ فيا رياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رصدت “متابعات الخليج 365” لحظات افتتاح منطقة فيا رياض، إحدى أرقى المناطق الترفيهية بالعاصمة الرياض ذات الطراز الفاخر، حيث تتوفر مجموعة من أفخم المطاعم والمتاجر وصالات السينما، بما يعزز من توفير خدمات الضيافة والتسوق، والإقامة المميزة بالعاصمة.

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وضمت المنطقة، التي رصدت فعاليتها عدسة “متابعات الخليج 365” خلال جولتها، عددًا من صالات السينما وهي تعرض الأفلام المميزة وسط شغف وإقبال الزوار، فضلًا عن عدد من المطاعم التي توفر الأكلات العالمية لكل متذوقي الطعام، وكذلك المتاجر العالمية التي توفر أرقى الموديلات وأفخر الماركات في السعودية.

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من جانب آخر، استعرض جناح خاص في فيا رياض، بعض الآثار التاريخية، حيث ضمت عددًا من التماثيل الفريدة لكل محبي التاريخ والحضارة حول العالم.

تجربة حضارية

وتأتي منطقة فيا رياض كتجربة سعودية حصرية، تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإضافة فخمة، ووجهة راقية بمواصفات عالمية للباحثين عن الترفيه وقضاء أوقات رائعة.

23 متجرًا عالميًّا

وتحتوي فيا رياض على 15 مطعمًا ومقهى عالميًّا فاخرًا، و23 متجرًا لعلامات تجارية عالمية، وأحد أشهر فنادق الـ 5 نجوم (سانت ريجس الرياض) بسعة 100 غرفة، و7 صالات سينما بمستوى عالمي، وذلك في تجربة إبداعية فريدة تخاطب الحواس، وتحيي المكان، وتعزز الفخامة في تفاصيلها.

طراز سلماني

يذكر أن منطقة فيا رياض، تم تصميمها على الطراز السلماني، الذي يتناغم مع الهوية المعمارية المحلية لمدينة الرياض، لتستقطب الملايين من المتنزهين والمتسوقين والباحثين عن الترفيه الراقي، إرضاءً لكل الأذواق من جميع الأعمار.

عنوان للرفاهية

وتعتبر فيا رياض منطقة مستدامة وعنوانًا للرفاهية، تعمل على مدار الساعة طوال العام، مرحبة بمحبي الأفلام والسينما، حيث جهزت المنطقة بسبع قاعات سينما فاخرة، وخاصة لأول مرة في الشرق الأوسط، توفر خيارات متنوعة، وترحب بالأسر والأفراد من داخل المملكة وخارجها.

وتضم فيا رياض فندق سانت ريجس العالمي لأول مرة في المملكة، بأسلوب عصري ومرافق راقية وخدمات استثنائية، يستمتع فيها الزائر بإقامة مليئة بالراحة والرفاهية، محاطة بالمناظر الطبيعية والمساكن الفاخرة، حيث يقدم خدمة 5 نجوم في العاصمة الرياض، تضم منتجعًا ومسبحًا وصالونات تجميل، وسبا، وخدمات أخرى توفر خيارات متنوعة.

كما توفر المنطقة تجربة مميزة ومثالية للزوار من خلال المساحات المصممة للراحة والاسترخاء، والاستمتاع بالمناظر والمناطق المحيطة بها، مما يجعلها وجهة مثالية لقضاء أوقات ترفيهية استثنائية ومميزة، إضافة إلى الاستماع بمشاهدة مجموعة كبيرة من المنحوتات الفنية، لإضافة رونق خاص على المنطقة المكسوة بالخضرة وعناصر الجمال في مختلف زواياها ومرافقها المتنوعة.