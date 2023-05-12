حريق كبير في سوق الصواريخ بجدة

600 مليون ريال للتعريف بالوجهات السياحية في السعودية وصف وزير السياحة، أحمد الخطيب، أداء قطاع السياحة خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 بالأداء التاريخي والإستراتيجي غير المسبوق، من... الرياض: الرياض: دوت الخليج 21 شوال 1444 هـ 21 شوال 1444 هـ سفارة المملكة بالقاهرة تدشن التأشيرة الإلكترونية دشنت، الخميس، بسفارة المملكة لدى القاهرة خدمة التأشيرة الإلكترونية للقادمين من جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار استكمال إجراءات... القاهرة: دوت الخليج القاهرة: دوت الخليج 21 شوال 1444 هـ 21 شوال 1444 هـ 5 جلسات علمية في اليوم الثاني لمؤتمر المعلم اختتم المؤتمر الدولي الثاني للجمعية السعودية العلمية للمعلم «جسم»، الذي نظمته جامعة الملك خالد، جلسات وحلقات نقاش يومه الثاني،... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 21 شوال 1444 هـ 21 شوال 1444 هـ منفذ الوديعة يستعد للحج رأس محافظ شرورة، موفق العنزي، اجتماع لجنة الحج بالمحافظة، بحضور مديري ورؤساء الإدارات الحكومية المُشاركة في أعمال حج عام 1444.وناقش... نجران: دوت الخليج نجران: دوت الخليج 21 شوال 1444 هـ 21 شوال 1444 هـ استعدادات لجائزة البيئة بالمدينة المنورة عقدت مؤسسة جائزة المدينة المنورة، اجتماعًا للجهات المشاركة بجائزة البيئة بمقر المؤسسة، لمناقشة استعدادات القطاعات الحكومية... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 21 شوال 1444 هـ 21 شوال 1444 هـ تعزيز التعاون بين الأمن العام والتقنية استقبل محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الدكتور محمد بن سعود التميمي، مدير الأمن العام الفريق، محمد بن عبدالله البسامي.وجرى... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 21 شوال 1444 هـ 21 شوال 1444 هـ لوحة للكرم في ضيافة الطائي في قلب حائل وتحديدًا في سفوح جبال أجا.. انطلق مهرجانٌ يحمل في طياته عنوان الكرم الحاتمي الأصيل الذي خلد على مر العصور الأولى حتى... حائل: دوت الخليج حائل: دوت الخليج 21 شوال 1444 هـ 21 شوال 1444 هـ

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