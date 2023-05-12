حريق كبير في سوق الصواريخ بجدة

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600 مليون ريال للتعريف بالوجهات السياحية في السعودية
وصف وزير السياحة، أحمد الخطيب، أداء قطاع السياحة خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 بالأداء التاريخي والإستراتيجي غير المسبوق، من...
سفارة المملكة بالقاهرة تدشن التأشيرة الإلكترونية
دشنت، الخميس، بسفارة المملكة لدى القاهرة خدمة التأشيرة الإلكترونية للقادمين من جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار استكمال إجراءات...
5 جلسات علمية في اليوم الثاني لمؤتمر المعلم
اختتم المؤتمر الدولي الثاني للجمعية السعودية العلمية للمعلم «جسم»، الذي نظمته جامعة الملك خالد، جلسات وحلقات نقاش يومه الثاني،...
منفذ الوديعة يستعد للحج
رأس محافظ شرورة، موفق العنزي، اجتماع لجنة الحج بالمحافظة، بحضور مديري ورؤساء الإدارات الحكومية المُشاركة في أعمال حج عام 1444.وناقش...
استعدادات لجائزة البيئة بالمدينة المنورة
عقدت مؤسسة جائزة المدينة المنورة، اجتماعًا للجهات المشاركة بجائزة البيئة بمقر المؤسسة، لمناقشة استعدادات القطاعات الحكومية...
تعزيز التعاون بين الأمن العام والتقنية
استقبل محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الدكتور محمد بن سعود التميمي، مدير الأمن العام الفريق، محمد بن عبدالله البسامي.وجرى...
لوحة للكرم في ضيافة الطائي
في قلب حائل وتحديدًا في سفوح جبال أجا.. انطلق مهرجانٌ يحمل في طياته عنوان الكرم الحاتمي الأصيل الذي خلد على مر العصور الأولى حتى...
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