أسباب مجهولة لحريق سوق الصواريخ ومواطنون يطالبون بحل مشكلة تكرار حرائقه

طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بدراسة مشكلة اندلاع الحرائق بشكل مستمر في سوق الصواريخ الشهير بجدة، وذلك بعد حريق نشب مساء الخميس في السوق دون تسجيل أي وفيات أو إصابات.

وقالوا إن السوق يتعرض للحرائق بشكل متكرر ولا بد من معرفة الأسباب ووضع الحلول المناسبة خصوصا أن السوق يكتظ بالمتسوقين.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من الحريق الذي استمر لنحو 4 ساعات.

ونشرت إمارة مكة صورا من عمليات إخماد الحريق ووصول آليات فرق الدفاع المدني للموقع، وذلك بتغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

من جهته نشر الدفاع المدني، صباح اليوم، صورا من الموقع معلنا إخماد الحريق دون إيضاح أسباب الحريق، وقال: "أخمد مدني جدة حريقًا بسوق الصواريخ، دون إصابات وتم تنفيذ الجانب الوقائي وما زالت أعمال التبريد مستمرة".

يشار إلى أن سوق الصواريخ يقع جنوب محافظة جدة بإمارة مكة وعادة ما يعج بالمتسوقين والباعة وسط المتاجر.