إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة بمكة

قرر وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر إيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بمدينة مكة المكرمة، ويستثنى من ذلك الطلبات المقيدة نظاماً قبل تاريخ صدور هذا القرار، على أن يتم إنهاء إجراءات الطلبات واستكمال متطلباتها من قبل المنشآت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى"، فإن على رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.