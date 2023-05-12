القبض على 7 مروجين للمخدرات في عدة مناطق

قبضت الجهات الأمنية اليوم على 7 أشخاص لترويجهم المخدرات في عدة مناطق بالمملكة، وقد تم إتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم، وتسليمهم إلى جهة الاختصاص.

ففي الرياض، ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض مقيما بمهنة صيدلي امتهن ترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي.

كما قبضت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الرياض على ثلاثة أشخاص، لترويجهم مواد مخدرة.

وفي الجوف، قبضت مكافحة المخدرات على شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

كما قبضت شرطة محافظة الكامل التابعة لمنطقة مكة المكرمة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وفي محافظة بحرة التابعة أيضا لمكة المكرمة قبضت مكافحة المخدرات على مقيم، لترويجه (18.1) كيلوجرام من مادة (الشبو) المخدر.