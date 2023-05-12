رئاسة الهيئة تنفي ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أوضحت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من إشاعات تتعلق بعمل الهيئة؛ فإنه لا صحة لما تم تداوله، وأن الرئاسة العامة تقوم بأعمالها واختصاصاتها وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات.



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