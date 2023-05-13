شكرا لقرائتكم الأشجار المعمرة بمتنزه الملك فهد بنجران تحكي جمال الطبيعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أضفت الأشجار الوارفة والمعمرة بمتنزه الملك فهد بنجران بجذورها العريقة والممتدة لعشرات السنين جمالًا ورونقاً طبيعياً وبيئياً للمكان.

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لوحات جمالية

وشكلت الأشجار المعمرة بغصونها وأوراقها الخضراء الممتدة لوحة من جماليات الطبيعة، حيث يجد الزائر من خلالها مكاناً للظل والاسترخاء.

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وتنتشر في المتنزه أشجار السدر والسلم والاراك والأثل والطلح والغاف وغيرها من الأشجار الأخرى ذات المنظر الطبيعي الأخاذ التي يستريح تحت ظلالها المتنزهون ويجدون الراحة والهدوء ونسمات الهواء العليلة ولحظات ماتعة بعيداً عن صخب المدينة.

عدسة “واس” رصدت جمال الطبيعة من خلال الأشجار المعمرة بالمتنزه التي كونت بيئةً فطرية للإنسان، والطيور المهاجرة.