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ولي العهد يصل ملعب الجوهرة المشعة لحضور نهائي كأس الملك

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الرياض - محمد الوسيري - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصل صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى ملعب الجوهرة المشعة لحضور نهائي كأس الملك بين فريقي الهلال والوحدة.

ونشرت الإخبارية لقطات وصول ولي العهد إلى الملعب، مساء اليوم الجمعة، لتتويج الفريق الفائز باللقب.

الهلال والوحدة

وكان الهلال تأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد يوم 23 إبريل الماضي، بينما تأهل الوحدة بعد الفوز على النصر أيضًا بهدف دون رد في نصف النهائي يوم 24 إبريل الماضي

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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