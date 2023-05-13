وفاة الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر عن عمر ناهز 81 عامًا

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الرياض - محمد الوسيري - توفي الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد صراع مع المرض.

عبدالكريم عبدالقادر

عبدالكريم عبدالقادر مطرب كويتي يبلغ من العمر 81 عامًا، ولد في الزبير في 13 يونيو 1941م، بدأ حياته المهنية كموظف في وزارة الداخلية قبل أن يتفرغ لقسم الموسيقى بوزارة الإعلام.

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وقد عانى عبدالقادر في طفولته من ظروف قاسية أثرت على جميع مراحل حياته الأخرى، وكان له صوت شجاع، وعدد من الملحنين تبناه في المناسبات الوطنية والرسمية منذ البداية.