شكرا لقرائتكم لقطات لتشريف ولي العهد لنهائي كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أظهرت لقطات تشريف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمباراة النهائية بين فريقي الهلال والوحدة، بملعب الجوهرة المشعة، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ووثقت اللقطات حرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على متابعة المباراة وسط حماس جماهيري لافت، وأجواء من الدعم للفريقين.

كما وثقت مجموعة من الصور، لقطات من حضور ولي العهد ومتابعة للمباراة بين فريقي الهلال والوحدة.