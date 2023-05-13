وتضاعفت أعداد المتطوعين سنويًا في المملكة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، إذ قفزت الأعداد من 34 ألف متطوع في عام 2016 إلى 658 ألف متطوع في عام 2022، استفاد من أعمالهم ما يفوق 65 مليون مستفيد.
وتطمح المملكة إلى نشر ثقافة التطوع في المملكة والوصول بأعداد المتطوعين إلى أكثر من مليون متطوع سنويًا بحلول عام 2030.
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