سجلت أعداد المنظمات غير الربحية وأعداد المتطوعين وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن برنامج التحول الوطني «واقعٌ نعيشه 2022»، قفزات نوعية، بالإضافة إلى عدد من المؤشرات الهامة المتعلقة بتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، والتي يعمل على تحقيقها برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتضاعفت أعداد المتطوعين سنويًا في المملكة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، إذ قفزت الأعداد من 34 ألف متطوع في عام 2016 إلى 658 ألف متطوع في عام 2022، استفاد من أعمالهم ما يفوق 65 مليون مستفيد.

وتطمح المملكة إلى نشر ثقافة التطوع في المملكة والوصول بأعداد المتطوعين إلى أكثر من مليون متطوع سنويًا بحلول عام 2030.