جولات رقابية بقطاع زينة السيارات

وتأتي هذه الحملة التي يُشارك فيها العديد من الجهات المشاركة المتمثلة في وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وشرطة منطقة القصيم، بهدف الرقابة والمتابعة لحالات اشتباه جرائم التستر التجاري.
ودعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بمنطقة القصيم عموم المستهلكين في المنطقة إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط: app-https://mci.gov.sa/C أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.
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