مهرجان لمحمية الملك بطريف

وأوضحت الهيئة أن المهرجان يهدف إلى التعريف بأهم مواقع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية السياحية والترفيهية، إضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في دعم هذه الأهداف والأنشطة، مبينة أنه يضم عدداً من الفعاليات المتنوعة كأنشطة الحرف والصناعات اليدوية، وفعاليات السوق الشعبي، إلى جانب فعاليات مخصصة للأطفال والأمسيات الفنية، وعدد من المطاعم والمقاهي.
وأكدت الهيئة حرصها على تقديم العديد من الخدمات المساندة وفق معدلات عالية الجودة بما يضمن تحقيق المتعة والفائدة لزائري المهرجان، مشيرة إلى أن الدخول للفعاليات مجاناً طيلة أيام المهرجان.
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