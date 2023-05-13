مشاركة سعودية في المنتدى القانوني بروسيا

شارك وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في أعمال المنتدى القانوني الدولي الحادي عشر المقام في سان بطرسبرج في روسيا الاتحادية، الذي يقام خلال المدة من 11 إلى 13 مايو الجاري.

ويبحث المنتدى السبل والاتجاهات الجديدة للتعاون الثنائي، بين وزارات العدل، وأفضل الممارسات الحالية لتقديم المساعدة القانونية الدولية في القضايا المدنية والجنائية والإدارية.

كما يناقش التعاون بين وزارات العدل في سبيل تطوير نظامي المحاماة والتوثيق، إضافة إلى التعاون المشترك لتعزيز استخدامات التكنولوجيا الرقمية في مجالات العدالة.

وتضمن برنامج أعمال المنتدى العديد من الجلسات، منها مستقبل القانون الدولي.