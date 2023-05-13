تقديم خدمات الأحوال للسعوديين المقيمين بالكويت

أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في وكالة الوزارة للأحوال المدنية، عن تقديم خدمة "الأحوال في الخارج" للمواطنين المقيمين في دولة الكويت، بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وتتمثل خدمة "الأحوال في الخارج، حسب بيان وزارة الداخلية، اليوم السبت، في تقديم خدمات بطاقة الهوية الوطنية، إصدارا وتجديدا وبدل تالف وبدل مفقود للمواطنين المقيمين خارج المملكة لغرض الدراسة أو العمل أو العلاج في أماكن وجودهم.

وتهدف الخدمة توفير الوقت والجهد على المواطنين، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية في المملكة.