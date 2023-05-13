5 ميداليات سعودية في أولمبياد الرياضيات

حصل 5 طلاب بتعليم المنطقة الشرقية على خمس ميداليات ضمن مشاركتهم في منافسات مسابقة أولمبياد البلقان للرياضيات لعام 2023، وذلك باختطافهم ميدالية فضية، وأربع ميداليات برونزية، كشفت عنها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة).

وأشار تعليم الشرقية إلى الطلاب الفائزين وهم: الميدالية الفضية: الطالب علي الرمضان، الصف الثالث ثانوي، والميدالية البرونزية لكلٍ من: الطالب إياد القطري، الصف الثالث الثانوي، والطالب هادي العيثان، الصف الثالث الثانوي، والطالب مهدي البيك، الصف الثالث الثانوي.