حصل 5 طلاب بتعليم المنطقة الشرقية على خمس ميداليات ضمن مشاركتهم في منافسات مسابقة أولمبياد البلقان للرياضيات لعام 2023، وذلك باختطافهم ميدالية فضية، وأربع ميداليات برونزية، كشفت عنها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة).
وأشار تعليم الشرقية إلى الطلاب الفائزين وهم: الميدالية الفضية: الطالب علي الرمضان، الصف الثالث ثانوي، والميدالية البرونزية لكلٍ من: الطالب إياد القطري، الصف الثالث الثانوي، والطالب هادي العيثان، الصف الثالث الثانوي، والطالب مهدي البيك، الصف الثالث الثانوي.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 ميداليات سعودية في أولمبياد الرياضيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.