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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة اللغات والترجمة جهودها في ترجمة خطبة الجمعة بالمسجد الحرام إلى 10 لغات عالمية عبر نخبة من المترجمين المؤهلين علميا وعمليا، لتأدية مهام الترجمة الرقمية والميدانية لضمان شمولية خدمات الترجمة لكل المستفيدين من الناطقين بغير العربية حول العالم. وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد الحميدي أن خطبة الجمعة تترجم عبر 10 لغات عالمية هي (الإنجليزية والفرنسية والأوردو والفارسية والتركية والملايو والروسية والصينية والبنغالية والهوسا)، من خلال «مبادرة منبر المسجد الحرام باللغات عن بعد» التابعة لمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطب المسجد الحرام وخطبة عرفة، والتي تمكن الراغبين من الاستماع لترجمة خطبة الجمعة عبر منصة منارة الحرمين أو عبر الموجات الإذاعية (fm) بالتزامن مع خطيب الجمعة بالمسجد الحرام. لغات ترجمة الخطبة





الإنجليزية



الفرنسية



الأوردو



الفارسية



التركية



الملايو



الروسية



الصينية



البنغالية



الهوسا



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