ترحيل 6535 مخالفا وإحالة 18,607 لبعثاتهم الدبلوماسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة للفترة من 4 حتى 10 مايو عن ضبط 11,549مخالفا، جرى ترحيل 6535 منهم وإحالة 18,607 لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و1376 لاستكمال الحجوزات. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات





11,549 مخالفا تم ضبطهم



6344 مخالفا لنظام الإقامة



3741 مخالفا لنظام أمن الحدود



1464 مخالفا لنظام العمل



627 متسللا لداخل المملكة



%48 منهم يمنيون



%46 إثيوبيون



%6 جنسيات أخرى



87 متسللا إلى خارج المملكة



17 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفين



25,128 حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة



20,776 رجلا



4352 امرأة



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