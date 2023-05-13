ترحيل 6535 مخالفا وإحالة 18,607 لبعثاتهم الدبلوماسية

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وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
نتائج الحملات
- 11,549 مخالفا تم ضبطهم
- 6344 مخالفا لنظام الإقامة
- 3741 مخالفا لنظام أمن الحدود
- 1464 مخالفا لنظام العمل
- 627 متسللا لداخل المملكة
- %48 منهم يمنيون
- %46 إثيوبيون
- %6 جنسيات أخرى
- 87 متسللا إلى خارج المملكة
- 17 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفين
- 25,128 حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة
- 20,776 رجلا
- 4352 امرأة
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