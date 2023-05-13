التحذير من نقاط مجهولة لبيع ماء زمزم

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وأكد أن إدارة المشروع تعمل على بيع عبوات ماء زمزم المبارك في موقعها الكائن بحي كدي بمكة المكرمة، كما أتاحته في عدد من الأسواق التجارية الكبرى المعلن عنها مسبقا من قبل إدارة المشروع.
وحذر من نقاط البيع مجهولة المصدر، مؤكدا أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإدارة مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم تخليان مسؤوليتها عن أي عبوات تباع في أي نقطة بيع غير المعلن عنها، وستقوم الرئاسة وإدارة المشروع بالإجراءات النظامية اللازمة ضد نقاط البيع المخالفة.
نقاط بيع زمزم:
- موقع المشروع بحي كدي بمكة المكرمة.
- عدد من الأسواق التجارية المعلن عنها.
- نقاط البيع المعتمدة من إدارة المشروع.
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