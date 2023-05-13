شكرا لقرائتكم خبر التحذير من نقاط مجهولة لبيع ماء زمزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما حذرت من نقاط البيع مجهولة المصدر، حثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على لسان متحدثها الرسمي هاني حيدر الراغبين على شراء عبوات ماء زمزم من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، ومن نقاط البيع المعتمدة من إدارة المشروع.

وأكد أن إدارة المشروع تعمل على بيع عبوات ماء زمزم المبارك في موقعها الكائن بحي كدي بمكة المكرمة، كما أتاحته في عدد من الأسواق التجارية الكبرى المعلن عنها مسبقا من قبل إدارة المشروع.

وحذر من نقاط البيع مجهولة المصدر، مؤكدا أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإدارة مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم تخليان مسؤوليتها عن أي عبوات تباع في أي نقطة بيع غير المعلن عنها، وستقوم الرئاسة وإدارة المشروع بالإجراءات النظامية اللازمة ضد نقاط البيع المخالفة.

نقاط بيع زمزم:

