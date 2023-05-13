استعراض أحدث الابتكارات في الذكاء الاصطناعي التوليدي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمناقشة أحدث الابتكارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، نظمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلة بأكاديميتها ورشة عمل حول ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي وعلاقة ذلك بمجالات الأعمال، وذلك بمشاركة عدد من مهندسي واختصاصي الذكاء الاصطناعي في المركز الوطني للذكاء الاصطناعي.

واستعرضت الورشة التي قدمها الدكتور مايكل ماي من شركة سيمنس أمثلة على الابتكارات التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف مجالات الأعمال، والتي تتراوح ما بين الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية والتحكم في التوربينات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والرسوم البيانية للمعرفة لإدارة الأصول واستخدام نماذج اللغات الكبيرة.

وتتماشى هذه الورشة مع التوجه العام لخبراء الذكاء الاصطناعي التوليدي وسدايا الذين يؤكدون أن الريادة في هذا المجال ستكون لمن يمتلك القواعد والاستراتيجيات الأساسية لتلك التقنيات الابتكارية والتقنية التي أخذت في التطور في العالم بشكل سريع جدا، يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تقليل المدة المستغرقة لتطوير التطبيقات.

وتهدف الورشة إلى تزويد مهندسي واختصاصي الذكاء الاصطناعي في المركز الوطني للذكاء الاصطناعي إلى معرفة أثر الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، ومناقشة أحدث الابتكارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، فضلا عن عرض التوجه الإستراتيجي لشركة سيمنس في الذكاء الاصطناعي.

وتأتي الورشة في إطار جهود سدايا في تعزيز التعليم، والتوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، ورفع الوعي وتأهيل الكوادر في البيانات والذكاء الاصطناعي، عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة؛ من خلال برامج متخصصة تقدمها أكاديمية سدايا وفق أحدث الممارسات العالمية تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

أهداف الورشة

