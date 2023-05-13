تعريف 25 ألف زائر بأسرار الكون والمصادم العملاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهم معرض المنظمة الأوروبية للبحوث النووية «سيرن»، الأول من نوعه في المملكة، في تعريف 25 ألف زائر بفيزياء الجسيمات وأسرار الكون ومصادم الهايدرون العملاق.

واحتضنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمقرها في برج الابتكار المعرض الذي ختم أمس، وأقيم بالشراكة مع وزارتي الطاقة، والتعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ومعرض مشكاة التفاعلي للطاقة الذرية والمتجددة.

وشهد المعرض خلال فترة عقده التي امتدت 3 أشهر استقبال نحو 25 ألف زائر من مختلف فئات المجتمع وطلاب وطالبات التعليم، تعرفوا خلالها على أسرار فيزياء الجسيمات الأولية والقوى الأساسية وألغاز الكون، باستخدام أحدث العروض والتقنيات التفاعلية، إضافة إلى التعرف على مصادم الهايدرون العملاق خلال صور ثلاثية الأبعاد توضح أكبر وأعقد أداة علمية في العالم.

معرض سيرن

