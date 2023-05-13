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تخصيص رقم للمساعدة في علاج الإدمان

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- بواسطة أيمن الوشواش - خصص تجمع القصيم الصحي رقما لتقديم الاستشارات الطبية والمساعدة في تقديم العلاج لمدمني المخدرات ومتعاطيها، إضافة إلى تقديم النصح والإرشاد لذويهم بسرية تامة، عبر الاتصال بالرقم «0501662614» المخصص لتقديم هذه الخدمة لراغبي المساعدة بالاتصال المباشر أو المحادثة خلال تطبيق واتس اب.

وأكد تجمع القصيم أن الخدمة المقدمة تستقبل استفسارات راغبي العلاج أو ذويهم، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويقدمها نخبة من استشاريي الطب النفسي وطب الإدمان بمركز إرادة والصحة النفسية بالقصيم.

مشيرا إلى أن بيانات المستفيد تخضع للسرية التامة وعدم الإفصاح عنها، ولا يطلع عليها إلا الفريق الطبي المعالج، داعيا في الوقت ذاته كل من وقع في براثن المخدرات إلى المسارعة بطلب الاستشارة، لمساعدته في أخذ العلاج اللازم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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