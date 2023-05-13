تخصيص رقم للمساعدة في علاج الإدمان

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وأكد تجمع القصيم أن الخدمة المقدمة تستقبل استفسارات راغبي العلاج أو ذويهم، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويقدمها نخبة من استشاريي الطب النفسي وطب الإدمان بمركز إرادة والصحة النفسية بالقصيم.
مشيرا إلى أن بيانات المستفيد تخضع للسرية التامة وعدم الإفصاح عنها، ولا يطلع عليها إلا الفريق الطبي المعالج، داعيا في الوقت ذاته كل من وقع في براثن المخدرات إلى المسارعة بطلب الاستشارة، لمساعدته في أخذ العلاج اللازم.
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