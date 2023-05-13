شكرا لقرائتكم خبر تخصيص رقم للمساعدة في علاج الإدمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصص تجمع القصيم الصحي رقما لتقديم الاستشارات الطبية والمساعدة في تقديم العلاج لمدمني المخدرات ومتعاطيها، إضافة إلى تقديم النصح والإرشاد لذويهم بسرية تامة، عبر الاتصال بالرقم «0501662614» المخصص لتقديم هذه الخدمة لراغبي المساعدة بالاتصال المباشر أو المحادثة خلال تطبيق واتس اب.

وأكد تجمع القصيم أن الخدمة المقدمة تستقبل استفسارات راغبي العلاج أو ذويهم، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويقدمها نخبة من استشاريي الطب النفسي وطب الإدمان بمركز إرادة والصحة النفسية بالقصيم.

مشيرا إلى أن بيانات المستفيد تخضع للسرية التامة وعدم الإفصاح عنها، ولا يطلع عليها إلا الفريق الطبي المعالج، داعيا في الوقت ذاته كل من وقع في براثن المخدرات إلى المسارعة بطلب الاستشارة، لمساعدته في أخذ العلاج اللازم.