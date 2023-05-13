تأهيل وصيانة 128 مشروعا مدرسيا بالرياض

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وأكدت الإدارة على تهيئة المباني المدرسية وتسخير كافة الجهود لتوفير بيئة تعليمية ابتكارية ومثالية للطلبة والهيئة التعليمية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2023م، ونوهت بالدعم الكبير الذي يتلقاه التعليم من القيادة الرشيدة وبجهود وزارة التعليم في تلبية احتياجات الميدان التعليمي والذي أسهم في إحداث نقلة نوعية في المباني المدرسية.
وأوضحت الإدارة أن مشاريع الترميم والصيانة تأتي ضمن خطة متكاملة وفق جدول زمني ونسبة إنجاز متوافقة مع الخطة المعتمدة.
مشروعات التأهيل:
- 42 مشروعا لترميم الملاعب العشبية وصيانتها.
- 7 لترميم واجهات المدارس.
- 7 مبان للطفولة المبكرة.
- إنشاء 8 صالات رياضية.
- 34 مشروعا لتأهيل فصول رياض الأطفال.
- 9 لترميم ومعالجة رشح الأسطح في المباني المدرسية.
- 16 مشروعا لترميم دورات المياه.
- 5 لترميم أسوار المدارس.
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