شكرا لقرائتكم خبر تأهيل وصيانة 128 مشروعا مدرسيا بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتوفير بيئة مثالية للطلاب، تعمل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على إكمال 128 مشروعا لتأهيل وترميم وصيانة المباني المدرسية للبنين والبنات والطفولة المبكرة.

وأكدت الإدارة على تهيئة المباني المدرسية وتسخير كافة الجهود لتوفير بيئة تعليمية ابتكارية ومثالية للطلبة والهيئة التعليمية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2023م، ونوهت بالدعم الكبير الذي يتلقاه التعليم من القيادة الرشيدة وبجهود وزارة التعليم في تلبية احتياجات الميدان التعليمي والذي أسهم في إحداث نقلة نوعية في المباني المدرسية.

وأوضحت الإدارة أن مشاريع الترميم والصيانة تأتي ضمن خطة متكاملة وفق جدول زمني ونسبة إنجاز متوافقة مع الخطة المعتمدة.

مشروعات التأهيل:

