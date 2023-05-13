شكرا لقرائتكم خبر عقوبات رادعة لحماية الأطفال من الألعاب النارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشكل الألعاب النارية خطورة جسيمة على صحة المجتمع والبيئة ولا يجوز استخدامها إلا في الأحوال المبينة نظاما، وفقا للنيابة العامة التي شددت على أهمية تدريب العاملين في الأماكن الترفيهية على كيفية مواجهة الحوادث الناتجة عن استخدام ألعاب وملاعب الأطفال، والتعامل مع متطلبات الأمن والسلامة في هذه الأماكن مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الطفل.

ووفقا لنظام حماية الطفل، تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر. كما يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف.

وتصل عقوبة جرائم المفرقعات إلى السجن مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.

حقوق الطفل حال مشاركته في أنشطة ترفيهية

