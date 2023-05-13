عقوبات رادعة لحماية الأطفال من الألعاب النارية

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ووفقا لنظام حماية الطفل، تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر. كما يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف.
وتصل عقوبة جرائم المفرقعات إلى السجن مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.
حقوق الطفل حال مشاركته في أنشطة ترفيهية
- توفير أحزمة أمان لمقاعد المراجيح والألعاب لمنع السقوط
- أن تتناسب الألعاب مع عمر وقدرات الطفل الذي يستخدمها
- أن تكون الألعاب مدعمة بكماليات الأمان كالعجلات الإضافية
- لا يجوز تأجير الدراجات لمن يقل عن 12 عاما
- لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام
- تتولى النيابة العامة التحقيق في جرائم مخالفة النظام
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