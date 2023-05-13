5 ميداليات لطلاب الشرقية بأولمبياد الرياضيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل 5 طلاب بتعليم المنطقة الشرقية على 5 ميداليات ضمن مشاركتهم في منافسات مسابقة أولمبياد البلقان للرياضيات لعام 2023م، وذلك بنيلهم ميدالية فضية، وأربع ميداليات برونزية. وأشار تعليم الشرقية إلى أن الطلاب الفائزين هم: الميدالية الفضية: الطالب علي الرمضان، الصف الثالث ثانوي، والميدالية البرونزية كل من: إياد القطري، الثالث الثانوي، وهادي العيثان، الثالث الثانوي، ومهدي البيك، الثالث الثانوي، تلقوا خلالها رحلة تدريب مكثفة بلغت 3720 ساعة تدريبية على يد نخبة من المدربين المحليين العالميين، ومعاذ القحطاني، الصف الأول الذي تلقى 3000 ساعة.

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