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برامج لخفض معدلات الإصابة بالسمنة والسكري

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- بواسطة أيمن الوشواش - لتحسين جودة الحياة وخفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري، واصل مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2023، أمس الأول ندواته وبرامجه العلمية المخصصة لمحافظات المنطقة، والتي شملت 3 محافظات: جبة، الشنان، بقعاء، بمشاركة عدد من الأطباء والمختصين في المجال الصحي وطب نمط الحياة.

ونفذ المؤتمر المحاضرة الأولى في مدينة جبة بعنوان «الغذاء والوقاية من السرطان والأمراض المزمنة والفحوصات اللازمة لكل عمر»، في مبنى المركز الحضاري، إذ تم خلالها توزيع 150 وجبة صحية، وشارك في التنظيم عدد 15 متطوعا ومتطوعة.

كما نفذت المحاضرة الثانية في محافظة الشنان بعنوان: «تدخلات طب نمط الحياة للوقاية من أمراض القلب». فيما نفذت المحاضرة الثالثة في محافظة بقعاء بعنوان: «نمط الحياة وأثره على الوراثه الجينية والمكتسبة»، في صالة اجتماعات بلدية المحافظة.

مؤتمر طب نمط الحياة


  • برنامج تثقيفي يقدم لسكان المحافظات
  • برنامج خاص بصحة المرأة والطفل
  • خفض معدل الإصابة بالأمراض المزمنة
  • تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع حيوي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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