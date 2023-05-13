برامج لخفض معدلات الإصابة بالسمنة والسكري

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ونفذ المؤتمر المحاضرة الأولى في مدينة جبة بعنوان «الغذاء والوقاية من السرطان والأمراض المزمنة والفحوصات اللازمة لكل عمر»، في مبنى المركز الحضاري، إذ تم خلالها توزيع 150 وجبة صحية، وشارك في التنظيم عدد 15 متطوعا ومتطوعة.
كما نفذت المحاضرة الثانية في محافظة الشنان بعنوان: «تدخلات طب نمط الحياة للوقاية من أمراض القلب». فيما نفذت المحاضرة الثالثة في محافظة بقعاء بعنوان: «نمط الحياة وأثره على الوراثه الجينية والمكتسبة»، في صالة اجتماعات بلدية المحافظة.
مؤتمر طب نمط الحياة
- برنامج تثقيفي يقدم لسكان المحافظات
- برنامج خاص بصحة المرأة والطفل
- خفض معدل الإصابة بالأمراض المزمنة
- تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع حيوي
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