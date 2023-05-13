برامج لخفض معدلات الإصابة بالسمنة والسكري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتحسين جودة الحياة وخفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري، واصل مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2023، أمس الأول ندواته وبرامجه العلمية المخصصة لمحافظات المنطقة، والتي شملت 3 محافظات: جبة، الشنان، بقعاء، بمشاركة عدد من الأطباء والمختصين في المجال الصحي وطب نمط الحياة.

ونفذ المؤتمر المحاضرة الأولى في مدينة جبة بعنوان «الغذاء والوقاية من السرطان والأمراض المزمنة والفحوصات اللازمة لكل عمر»، في مبنى المركز الحضاري، إذ تم خلالها توزيع 150 وجبة صحية، وشارك في التنظيم عدد 15 متطوعا ومتطوعة.

كما نفذت المحاضرة الثانية في محافظة الشنان بعنوان: «تدخلات طب نمط الحياة للوقاية من أمراض القلب». فيما نفذت المحاضرة الثالثة في محافظة بقعاء بعنوان: «نمط الحياة وأثره على الوراثه الجينية والمكتسبة»، في صالة اجتماعات بلدية المحافظة.

مؤتمر طب نمط الحياة

