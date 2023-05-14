المدينة تستعد لاستقبال 1.85 مليون حاج

رفعت الجهات الحكومية خططها وبرامجها التشغيلية في المدينة المنورة استعدادًا لموسم الحج 1444، لاستقبال 1.85 مليون حاج هذا العام يمثلون حجاج الخارج عبر المنافذ المهيأة لاستقبال ضيوف الرحمن ومراجعة خدمات الإسكان والسعة الفندقية الشاغرة بنطاق سكن الحجاج بالمنطقة المركزية، كذلك إدارة البرامج المتعلقة بتنظيم الحشود والزيارات والصلاة بالمسجد النبوي والروضة الشريفة.

طريق مكة

ومن المتوقع زيادة عدد الحجاج عبر الرحلات الجوية هذا العام في المدينة المنورة بنسبة تصل إلى 136% مقارنة بموسم الحج الماضي والتجهيز لاستقبال ضيوف الرحمن المستفيدين من خدمات مبادرة طريق مكة.

كما تشمل التجهيزات والاستعدادات للحج تهيئة المرافق الصحية بطاقة تشغيلية تصل إلى 3324 سرير تنويم، إضافة إلى 828 سريرًا للعناية المركزة، إضافة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية.

دون شروط

كان أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ترأس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة في اجتماعها الثاني لاستعراض الخطط والبرامج التشغيلية التي ستنفذها الجهات الحكومية خلال موسم حج هذا العام، وأكد أمير المنطقة على أهمية استعداد جميع القطاعات المرتبطة بأعمال موسم حج هذا العام بما يتواكب مع توجهات الدولة في عودة أعداد الحجاج لموسم الحج لما كانت عليه قبل جائحة كورونا دون شروط أو محددات عمرية، منوهًا بمستوى الرعاية والعناية التي توليها حكومة خادم الحرمين، وولي العهد، للحرمين الشريفين وقاصديهما والتوجيهات الحثيثة لترجمة ذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف.