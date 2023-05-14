255 زيارة رقابية بطريف

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية 255 جولة رقابية بمحافظة طريف، منها 151 جولة لأعمال الرقابة الصحية و 104 جولات للأعمال المهنية خلال المدة من 1 إلى 10 من شهر مايو الجاري من عام 2023م على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمباني تحت الإنشاء.
وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية أسفرت عن تحرير 75 ومصادرة 9 كيلوجرامات مواد غذائية منتهية الصلاحية مخالفةً، طُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا، مؤكدة استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.
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